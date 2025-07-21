Abadia de Goiás - GO Acreúna - GO Águas Mornas - SC Agudos - SP Agudos - SP Alfredo Marcondes - SP Alfredo Vasconcelos - MG Alto Horizonte - GO Alvorada - RS Amaralina - GO Americana - SP Anaurilândia - MS Anchieta - SC Andradina - SP Angelina - SC Antônio Carlos - MG Antônio Carlos - SC Aparecida - SP Aparecida de Goiânia - GO Araçatuba - SP Araras - SP Arroio do Sal - RS Arujá - SP Avanhandava - SP Balneário Pinhal - RS Bandeirante - SC Barão de Cocais - MG Barbacena - MG Barra Bonita - SC Barra Bonita - SP Barracão - PR Barroso - MG Barueri - SP Bataguassu - MS Batayporã - MS Bauru - SP Bela Vista de Goiás - GO Belmonte - SC Belo Horizonte - MG Bento de Abreu - SP Betim - MG Bicas - MG Biguaçu - SC Birigui - SP Boa Esperança - MG Bom Despacho - MG Bom Princípio - RS Bom Sucesso - MG Botucatu - SP Brasília - DF Brochier - RS Brotas - SP Brumadinho - MG Buriti Alegre - GO Caçapava - SP Cachoeira Alta - GO Cachoeira Paulista - SP Cachoeirinha - RS Caeté - MG Caieiras - SP Caiuá - SP Cajamar - SP Caldas Novas - GO Campestre de Goiás - GO Campinas - SP Campinorte - GO Campo Belo - MG Campo Erê - SC Campo Grande - MS Canas - SP Canelinha - SC Canoas - RS Capão da Canoa - RS Capela de Santana - RS Caraá - RS Carandaí - MG Carapicuíba - SP Caratinga - MG Carmo da Mata - MG Carmópolis de Minas - MG Castilho - SP Catalão - GO Catanduva - SP Caxambu - MG Cezarina - GO Charqueadas - RS Cidreira - RS Cláudio - MG Conceição da Barra de Minas - MG Congonhas - MG Conselheiro Lafaiete - MG Contagem - MG Cordeirópolis - SP Coroados - SP Coronel Fabriciano - MG Cotia - SP Cristiano Otoni - MG Cromínia - GO Cruz Alta - RS Cruzeiro - SP Descanso - SC Dionísio Cerqueira - SC Divinópolis - MG Dois Córregos - SP Dois Irmãos - RS Dores de Campos - MG Dourados - MS Edealina - GO Edéia - GO Emilianópolis - SP Entre Rios de Minas - MG Esmeraldas - MG Estância Velha - RS Esteio - RS Fátima do Sul - MS Feliz - RS Fernandópolis - SP Ferraz de Vasconcelos - SP Firminópolis - GO Flor da Serra do Sul - PR Florianópolis - SC Francisco Beltrão - PR Francisco Morato - SP Franco da Rocha - SP Frederico Westphalen - RS Galvão - SC Glorinha - RS Goiânia - GO Goianira - GO Goiatuba - GO Governador Celso Ramos - SC Governador Valadares - MG Gravataí - RS Guaiçara - SP Guapó - GO Guaraçaí - SP Guaraciaba - SC Guarará - MG Guararapes - SP Guarujá do Sul - SC Harmonia - RS Hidrolândia - GO Iacanga - SP Ibirité - MG Ibiúna - SP Igaraçu do Tietê - SP Igarapé - MG Ijuí - RS Ilha Solteira - SP Imbé - RS Indaiatuba - SP Indiara - GO Inhumas - GO Ipameri - GO Ipatinga - MG Iperó - SP Iracemápolis - SP Itabira - MG Itabirito - MG Itaguara - MG Itapema - SC Itapevi - SP Itapura - SP Itaquaquecetuba - SP Itaqui - RS Itatiaiuçu - MG Itauçu - GO Itaúna - MG Itu - SP Itupeva - SP Ivoti - RS Jacareí - SP Jales - SP Jandaia - GO Jandira - SP Jarinu - SP Jaú - SP Jeceaba - MG João Monlevade - MG Juiz de Fora - MG Jundiaí - SP Jupiá - SC Lagoa Santa - MG Lavínia - SP Lavras - MG Lavrinhas - SP Leme - SP Leopoldina - MG Lima Duarte - MG Limeira - SP Lindolfo Collor - RS Linha Nova - RS Lins - SP Lorena - SP Louveira - SP Luziânia - GO Macatuba - SP Mairinque - SP Major Gercino - SC Manhuaçu - MG Maquiné - RS Mar de Espanha - MG Mara Rosa - GO Maratá - RS Mariana - MG Mariópolis - PR Marmeleiro - PR Martinho Campos - MG Martinópolis - SP Marzagão - GO Matias Barbosa - MG Matozinhos - MG Mineiros do Tietê - SP Mirandópolis - SP Mirassol - SP Mogi das Cruzes - SP Montenegro - RS Morro Reuter - RS Murutinga do Sul - SP Nepomuceno - MG Nova Andradina - MS Nova Iguaçu de Goiás - GO Nova Independência - SP Nova Lima - MG Nova Odessa - SP Nova Santa Rita - RS Nova Serrana - MG Nova Trento - SC Novo Gama - GO Novo Hamburgo - RS Novo Horizonte - SC Oliveira - MG Osasco - SP Osório - RS Ouro Branco - MG Ouro Preto - MG Palhoça - SC Palma Sola - SC Palmeiras de Goiás - GO Panambi - RS Pará de Minas - MG Paraíso - SC Paraúna - GO Pareci Novo - RS Pato Branco - PR Paulínia - SP Pederneiras - SP Pedro Leopoldo - MG Penápolis - SP Pequeri - MG Perdões - MG Pereira Barreto - SP Petrolina de Goiás - GO Picada Café - RS Piedade - SP Pindamonhangaba - SP Piquerobi - SP Piracanjuba - GO Piracicaba - SP Pirajuí - SP Pirapora do Bom Jesus - SP Pirassununga - SP Piratininga - SP Poá - SP Pontalina - GO Ponte Nova - MG Porangatu - GO Portão - RS Porto Alegre - RS Porto Belo - SC Porto Ferreira - SP Potim - SP Prados - MG Presidente Bernardes - SP Presidente Epitácio - SP Presidente Lucena - RS Presidente Prudente - SP Presidente Venceslau - SP Princesa - SC Promissão - SP Rancho Queimado - SC Renascença - PR Ressaquinha - MG Ribeirão das Neves - MG Ribeirão dos Índios - SP Ribeirão Pires - SP Ribeirão Vermelho - MG Rio de Janeiro - RJ Rio Grande da Serra - SP Rio Quente - GO Rio Verde - GO Rubiácea - SP Rubinéia - SP Sabará - MG Salto - SP Salvador do Sul - RS Santa Bárbara - MG Santa Bárbara D'Oeste - SP Santa Cruz da Conceição - SP Santa Cruz de Minas - MG Santa Fé do Sul - SP Santa Helena de Goiás - GO Santa Isabel - SP Santa Luzia - MG Santa Maria da Serra - SP Santa Maria do Herval - RS Santa Salete - SP Santa Tereza de Goiás - GO Santana da Ponte Pensa - SP Santana de Parnaíba - SP Santana do Paraíso - MG Santiago - RS Santo Amaro da Imperatriz - SC Santo Anastácio - SP Santo André - SP Santo Ângelo - RS Santo Antônio da Patrulha - RS Santo Antônio do Amparo - MG Santo Augusto - RS Santo Expedito - SP Santos - SP Santos Dumont - MG São Bernardo do Campo - SP São Borja - RS São Brás do Suaçuí - MG São Caetano do Sul - SP São Domingos - SC São Francisco de Paula - MG São Jerônimo - RS São João Batista - SC São João da Boa Vista - SP São João da Paraúna - GO São João Del Rei - MG São Joaquim de Bicas - MG São José - SC São José da Lapa - MG São José do Cedro - SC São José do Hortêncio - RS São José do Rio Preto - SP São José do Sul - RS São José dos Campos - SP São Leopoldo - RS São Lourenço - MG São Lourenço do Oeste - SC São Luís de Montes Belos - GO São Luiz Gonzaga - RS São Miguel do Oeste - SC São Paulo - SP São Pedro de Alcântara - SC São Roque - SP São Sebastião do Caí - RS Sapiranga - RS Sapucaia do Sul - RS Senador Canedo - GO Sete Lagoas - MG Sorocaba - SP Sumaré - SP Suzano - SP Tanabi - SP Tatuí - SP Taubaté - SP Teófilo Otoni - MG Terra de Areia - RS Tijucas - SC Timóteo - MG Tiradentes - MG Torres - RS Torrinha - SP Tramandaí - RS Três Cachoeiras - RS Três Fronteiras - SP Três Lagoas - MS Trindade - GO Triunfo - RS Turvelândia - GO Ubá - MG Uberlândia - MG Urânia - SP Uruguaiana - RS Valparaíso - SP Valparaíso de Goiás - GO Vargem Grande Paulista - SP Varjão - GO Várzea Paulista - SP Venâncio Aires - RS Vespasiano - MG Viamão - RS Vicentina - MS Viçosa - MG Visconde do Rio Branco - MG Vitorino - PR Votorantim - SP Votuporanga - SP Xangri-Lá - RS Xanxerê - SC