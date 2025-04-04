FAQ Vero | Tire suas dúvidas agora mesmo

Quem é o Encarregado de Dados (DPO) da Vero Internet? Nosso DPO é o Gabriel Santana e você pode contatá-lo pelo e-mail privacidade.vero@verointernet.com.br.

Como faço para entrar em contato com a assessoria de imprensa da Vero? Nossa assessoria de imprensa é a Danthi Comunicações. Este é o e-mail para contato: imprensa.vero@danthi.com.br.

Como faço para ter acessos ao Premiere? O Premiere é para os verdadeiros apaixonados por futebol. Você assiste a jogos estaduais, Brasileirão, Copa do Brasil, conteúdos ao vivo e futebol 24h. Caso o seu plano Vero possua o serviço Premiere, entenda como acessar: 1. Ative a assinatura através do site/app Minha Vero pela área de benefícios ou através do link verointernet.com.br/ativeseupremiere/ 2. Você será redirecionado para o ambiente da Globo, onde poderá entrar com uma conta Globo já existente ou cadastrar uma nova (se realizar novo cadastro, receberá um e-mail de ativação de conta); 3. Após o acesso da conta, a assinatura será feita e a confirmação aparecerá na tela. 4. Acesse o site www.globoplay.globo.com/ ou baixe o app Premiere para aproveitar os conteúdos disponíveis na sua assinatura. Onde usar: Celular, Tablet, Computador, Smart TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, AirPlay e Roku.

Como faço para ter acessos ao Telecine? Com o Telecine você garante o melhor do cinema e filmes na sua casa, são 6 canais transmitindo filmes 24 horas por dia de todas categorias desde infantil, comédia, romance, clássicos do cinema, e recém-lançados também estão no Telecine Caso o seu plano Vero possua o serviço Telecine, entenda como acessar: 1. Ative a assinatura através do site/app Minha Vero pela área de benefícios ou através do link verointernet.com.br/ativeseutelecine/; 2. Você será redirecionado para o ambiente da Globo, onde poderá entrar com uma conta Globo já existente ou cadastrar uma nova (se realizar novo cadastro, receberá um e-mail de ativação de conta); 3. Após o acesso da conta, a assinatura será feita e a confirmação aparecerá na tela. 4. Acesse o site www.globoplay.globo.com/ ou baixe o app Globoplay para aproveitar os conteúdos disponíveis na sua assinatura. Onde usar: Celular, Tablet, Computador, Smart TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, AirPlay e Roku





Como faço para ter acessos ao Globoplay Premium? No Globoplay – Plano Padrão tem todo o conteúdo Globo que o brasileiro adora. Você assiste a filmes, séries, produções originais, novelas, esportes, programas e ainda tem os canais ao vivo TV Globo e Futura, entre outros. Já no Globoplay – Plano Premium, além de todo o conteúdo presente no catálogo do Globoplay – Plano Padrão, você ainda conta com 26 canais ao vivo para se divertir, informar e emocionar. Caso o seu plano Vero possua o serviço Globoplay – Plano Padrão e Globoplay – Plano Premium, entenda como acessar: 1. Ative a assinatura através do site/app Minha Vero pela área do cliente ou através do link verointernet.com.br/ativeseugloboplay/; 2. Você será redirecionado para o ambiente da Globo, onde poderá entrar com uma conta Globo já existente ou cadastrar uma nova (se realizar novo cadastro, receberá um e-mail de ativação de conta); 3. Após o acesso da conta, a assinatura será feita e a confirmação aparecerá na tela; 4. Acesse o site www.globoplay.globo.com/ ou baixe o app Globoplay para aproveitar os conteúdos disponíveis na sua assinatura.





Como faço para ter acesso ao HBO Max A Max vai te surpreender com os filmes mais amados e os lançamentos mais esperados, jogos da UEFA Champions League ao vivo, produções originais e conteúdo infantil. Caso o seu plano Vero possua o serviço da Max, entenda como acessar: É necessário ter cadastro no Vero Vídeo para conseguir ativar a assinatura Max do seu plano. 1. Você receberá um e-mail da Watch Brasil (parceira da Vero) com os dados de acesso; 2. Entre no site do Vero Vídeo (verovideo.com.br) via navegador para fazer login com os dados recebidos; 3. Após ativação do Vero Vídeo, acesse a Max pelo site https://www.max.com/br/pt 4. Clique na opção “Entrar”, depois em “Entrar com provedor” e escolha “Watch Brasil”; 5. Insira o mesmo e-mail e senha do seu cadastro no Vero Vídeo e clique em “Entrar”; 6. Preencha os dados para cadastro de uma conta Max ou siga com uma já existente para vincular a assinatura; 7. Os próximos acessos deverão ser feitos pela opção de entrar com provedor; Onde usar: Celular, Tablet, Computador, Smart TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, AirPlay, Roku, PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Como faço para ter acesso ao Vero Livros? O Vero Livros, em parceria com a Skeelo, oferece mensalmente um livro digital dentre mais 1.500 opções disponíveis para que você descubra uma nova experiência literária. Caso o seu plano Vero possua o serviço Vero Livros, entenda como acessar: 1. Baixe o app Skeelo no seu celular ou tablet; 2. Realize o cadastro com o CPF do titular do plano da Vero. Onde usar: Celular ou Tablet.





Quais são os planos atuais? Oferecemos planos de internet que vão de 320 Mega até 850 Mega, todos com serviços digitais inclusos. Consulte os planos disponíveis na sua cidade e aproveite nossas ofertas especiais!

Meu plano possui franquia de uso? A maioria dos nossos planos não possui franquia. No entanto, se você tiver um plano mais antigo, entre em contato conosco para atualizá-lo.

Como faço para acessar o Minha Vero pelo site? Acesse www.verointernet.com.br e clique no link "Minha Vero" no canto superior direito. Use seu CPF como login. Se você não se lembrar da senha, clique em "Esqueci minha senha" para iniciar o processo de recuperação.

Como acesso o meu contrato com a Vero? Você pode consultar os contratos e regulamentos da Vero nesta página: https://verointernet.com.br/contratos-e-regulamentos/. Caso deseje alguma documentação específica, entre em contato pelos nossos canais oficiais de atendimento.

Quais são os canais de atendimento da Vero? Nossa central de atendimento é 10385

Como faço para ter acesso ao Exitlag? O Exitlag irá garantir uma melhor conexão para o seu jogo, reduzindo o ping e lag nos jogos online. O serviço inteligente verifica quais as melhores rotas com entre o servidor do jogo, e usuário para manter uma estabilidade. Seja o ganhador, com Exitlag. Caso o seu plano Vero tenha acesso ao serviço Oneplay, entenda como acessar: 1. Você receberá um e-mail do nosso parceiro Exitlag; 2. Com esse e-mail você será redirecionado para se cadastrar no site da plataforma; 3. Utilize o mesmo e-mail do seu plano Vero, e realize o download do Exitlag em seu dispositivo; 4. Agora, você pode acessar o tutorial disponível no site da Exitlag de como utilizar o serviço: https://www.exitlag.com/how-it-works Onde usar: Celular, Tablet, Computador



Como faço para ter acesso ao Oneplay? Com o Oneplay jogar jogos online em qualquer dispositivo vai ser uma diversão. A plataforma viabiliza jogos de alta performance em qualquer dispositivo sem precisar uma máquina gamer. Integração com as principais lojas de jogos do mercado, e ainda conta com jogos gratuitos. Caso o seu plano Vero tenha acesso ao serviço Oneplay, entenda como acessar: 1. Você receberá um e-mail do nosso parceiro Oneplay; 2. Entre no site da plataforma (https://www.oneplay.in/dashboard/home) via navegador; 3. Utilize o mesmo e-mail do seu plano Vero, e clique em obter OTP para realizar o login e cadastrar a senha; Onde usar: Celular, Tablet, Computador, Smart TV



Como faço para ter acesso a Paramount+? Uma montanha de entretenimento te espera, com filmes, séries, e realities imperdíveis em produções originais e exclusivas. Assista aos mais recentes sucessos do cinema. A Paramount+ possui direitos de transmissão de 2023 a 2026 da Conmebol Libertadores e Sul Americana ao vivo. Caso o seu plano Vero possua o serviço da Paramount +, entenda como acessar: É necessário ter cadastro no Vero Vídeo para conseguir ativar a assinatura Paramount+ do seu plano. 1. Você receberá um e-mail da Watch Brasil (parceira da Vero) com os dados de acesso; 2. Entre no site do Vero Vídeo (verovideo.com.br) via navegador para fazer login com os dados recebidos; 3. Após ativação do Vero Vídeo, acesse a Paramount pelo site https://www.paramountplus.com/br/ 4. Clique na opção “Entrar”, depois em “Fazer login com o parceiro” e escolha “Watch Brasil”; 5. Insira o mesmo e-mail e senha do seu cadastro no Vero Vídeo e clique em “Entrar”; 6. Preencha os dados para cadastro de uma conta Paramount ou siga com uma já existente para vincular a assinatura; 7. Os próximos acessos deverão ser feitos pela opção de fazer login com o parceiro.



Como faço para ter acesso ao Youtube Premium? Com o Youtube Premium além de aproveitar os seus vídeos favoritos sem anúncios, poderá realizar downloads para assistir offline sem precisar de internet, e ainda economiza seus dados móveis em dispositivos portáteis. É só vantagens, tem reprodução em segundo plano, acessos aos apps Youtube Music com um acervo de mais de 100 milhões de músicas, e Youtube Kids, tendo conteúdos exclusivos infantis com segurança. Caso o seu plano Vero possua o serviço Youtube Premium 1. Ative a assinatura através do site/app Minha Vero pela área do cliente; 2. Você será redirecionado para o ambiente do Google, onde poderá entrar com uma conta Google já existente ou cadastrar uma nova (após vinculação desse e-mail não será possível trocá-lo); 3. Após o acesso da conta, a assinatura será feita e a confirmação aparecerá na tela; 4. Acesse o site https://youtube.com ou baixe os apps Youtube, Youtube Music, e Youtube Kids para aproveitar os conteúdos disponíveis na sua assinatura.



Como faço para ter acesso ao Vero Vídeo? No Vero Vídeo você conta com filmes, séries, esportes e um acervo de conteúdos infantis, tudo em um só lugar. Caso o seu plano Vero possua o serviço Vero Vídeo, entenda como acessar: 1. Você receberá um e-mail da Watch Brasil (parceira da Vero) com os dados de acesso; 2. Entre no site do Vero Vídeo (verovideo.com.br) via navegador para fazer login com os dados recebidos; 3. Após o primeiro login via navegador, você poderá baixar o app Vero Vídeo para fazer os próximos acessos nos demais dispositivos. Onde usar: Celular, Tablet, Computador, Smart TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Roku e TV Box.



Como faço para ter acesso ao Awdio? O app Awdio é uma plataforma online que foi pensada para transformar a maneira de transmitir e ouvir áudio, conectando várias rádios em um único lugar, além de audiobooks para ouvir onde quiser. Com a Awdio você encontra seu estilo e acessa pelo app no celular, tablet, ou através computador (web). Caso o seu plano Vero possua o app Awdio, entenda como acessar: 1. Baixe o app Awdio no seu celular ou tablet, ou entre no site da Awdio; 2. Caso já tenha o serviço de streaming Vero Vídeo, é só utilizar os mesmos dados de acesso; 3. Agora se é a primeira vez você pode acessar através dos e-mails de boas-vindas que chega no e-mail cadastrado na Vero, ou acessar a Awdio em um dos dispositivos, e realizar o cadastro com os dados do titular da conta.



Como posso pagar minha fatura? Na Vero, você pode pagar a sua fatura da maneira que preferir. Aceitamos débito automático (no crédito e no débito), cartões de crédito e débito, e até mesmo PIX. Nos boletos além do código de barras agora temos o QRCode para pagamento por Pix.

Posso pagar a minha fatura da Vero com PIX? Sim, na Vero você pode. ?? É só acessar o app Minha Vero. Caso prefira poderá ler o QRCode no seu boleto ou solicitar o link através do WhatsApp.

Efetuei o pagamento, como faço para reestabelecer a conexão da minha internet Você pode solicitar uma reabilitação imediata (Recurso disponível uma vez a cada 30 dias) pelo aplicativo Minha Vero , site, WhatsApp ou telefone enquanto o banco processa o pagamento da sua fatura, o que leva até 48 horas. Para o pagamento através do Pix no App, QRCode ou link enviado pelo Whats App a liberação é em 5 minutos.

Recebi minha primeira fatura Vero e o valor veio diferente do que eu contratei. Por que? O valor da sua primeira fatura pode variar de acordo com o dia da contratação e a data de vencimento escolhida. A cobrança inicial pode ser maior ou menor que o valor do plano contratado, abrangendo até 65 dias. Por exemplo, se você contratar o serviço no dia 24 e escolher o dia 25 como vencimento, a cobrança poderá ocorrer no dia 25 do mês seguinte, cobrando por 1 mês e 1 dia de uso. Alternativamente, se a cobrança for no dia 25 do segundo mês, o valor incluirá 2 meses e 1 dia de uso.

Quais são as formas de receber minha fatura Vero? As faturas físicas são enviadas para o endereço de cobrança cadastrado e podem sofrer variações dependendo da distribuição dos correios. Já as faturas digitais podem ser recebidas automaticamente por e-mail e WhatsApp, ou podem ser acessadas a qualquer momento no site www.verointernet.com.br e no aplicativo Minha Vero (disponível para dispositivos Apple e Android).

Quais são as datas de vencimento disponíveis? Posso alterar? Os vencimentos das faturas são nos dias 01, 03, 05, 09, 13 e 18. Você pode alterar a data de vencimento pelo aplicativo Minha Vero.

Não recebi minha fatura para pagar. Como faço para receber? Você pode receber sua fatura de forma rápida pelos nossos canais digitais (site, WhatsApp e aplicativo) e efetuar o pagamento sem complicações. Também é possível cadastrar o recebimento mensal via e-mail, SMS ou WhatsApp. Acesse www.verointernet.com.br ou baixe o aplicativo Minha Vero.

Estou com dúvidas sobre a minha fatura da Vero. Podem me ajudar? Confira neste vídeo como funciona sua fatura da Vero Internet no YouTube. Se ainda tiver dúvidas, entre em contato pelos nossos canais oficiais de atendimento.

Esqueci de pagar minha fatura e agora minha internet está lenta. O que posso fazer? Se já se passaram 15 dias do vencimento e o pagamento ainda não foi detectado, a velocidade da internet será reduzida. Para normalizar o serviço, efetue o pagamento e solicite a reabilitação imediata pelo site, aplicativo, WhatsApp ou telefone.

Consigo pagar com cartão de crédito? Você pode efetuar o pagamento da sua fatura com cartões de débito ou crédito pelo aplicativo Minha Vero ou acessando a área logada no site da Vero: www.verointernet.com.br/minhavero.

Consigo efetuar pagamento somente com código de barras? Você pode pagar sua fatura usando apenas o código de barras em casas lotéricas, caixas eletrônicos ou por aplicativos bancários.

Como faço para receber minha fatura por WhatsApp? Mande uma mensagem por WhatsApp para o nosso número 31 99374-2000 e escreva a palavra ATIVAR. Siga o passo-a-passo para cadastrar o seu número para o recebimento de faturas por WhatsApp.

Atrasei o pagamento da minha conta. Pagarei juros? Sim, a correção é de 2% de multa e 1% ao mês de juros.

Após quanto tempo do pagamento da minha fatura em atraso será liberada a minha internet? Quanto tempo o banco demora para reconhecer o pagamento da minha fatura? A compensação bancária acontece em um período de até 48 horas.

O que são IPV4, IPV6 e CGNAT? O que é IP e como funciona? O endereço IP é um número único atribuído a cada dispositivo em uma rede para identificá-lo. IP significa Internet Protocol (Protocolo de Internet). Existem duas versões principais: IPV4: Usa endereços de 32 bits, suportando cerca de 4 bilhões de combinações. IPv6: Usa endereços de 128 bits, permitindo cerca de 340 undecilhões de endereços. O que é CGNAT? O CGNAT (Carrier-Grade Network Address Translation) é uma solução usada por operadoras para economizar endereços IPv4, aplicando o NAT em grande escala. Como funciona no dia a dia? Todo acesso à internet requer um endereço IP. Para facilitar, usamos o DNS (Domain Name System), que transforma endereços IP em nomes de domínio, como ""google.com"", tornando a navegação mais fácil.

O que é e como funciona TV Box e IPTV's? Os dispositivos TV Box estão se tornando cada vez mais populares, mas a maioria não é homologada pela Anatel. Exemplos de TV Box Homologados são o Roku Express e o Amazon Fire TV. Entre as opções de IPTV legalizadas estão Globoplay + Canais ao Vivo, HBO Max, Premeiere entre outros. No entanto, não há garantia de funcionamento dos dispositivos não homologados, pois dependem tanto da qualidade da internet quanto do desempenho dos servidores e hosts dos canais.

Meu equipamento interfere na qualidade da navegação? Para atingir velocidades acima de 100 Mbps via Wi-Fi, é necessáio utilizar o padrão IEEE 802.11ac, conhecido como Wi-Fi 5, disponível em roteadores dual band que operam nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz. Atualmente, a tecnologia mais avançada é o IEEE 802.11ax, conhecido como Wi-Fi 6.

O que é repetidor Wi-fi e Mesh? Repetidor Wi-Fi Um repetidor Wi-Fi serve para ampliar o sinal de uma rede sem fio doméstica. Ele capta o sinal do roteador e o amplifica, permitindo que a conexão alcance áreas mais distantes. Mesh A tecnologia Mesh cria um sistema Wi-Fi com dois ou mais dispositivos (ou módulos) que se comunicam entre si, formando uma rede única. Essa abordagem garante uma conexão de alta qualidade.

Como lidar com a perda de intensidade de sinal wi-fi conforme o aumento da distância? O sinal Wi-Fi é uma onda de rádio cuja intensidade diminui conforme aumenta a distância entre o roteador e os dispositivos conectados. Quanto maior a distância, menor a intensidade do sinal e, consequentemente, a velocidade disponível.

Como faço para aumentar o alcance do meu wi-fi?? O sinal Wi-Fi pode ser afetado pela localização do roteador e por barreiras físicas, como paredes. Para otimizar a cobertura, recomenda-se colocar o roteador em um local central e elevado. Em alguns casos, um sistema mesh pode ser benéfico. Para mais opções de planos, visite nosso site.

Como faço para consultar o dia e hora da visita técnica na minha casa? Se você tiver uma visita técnica agendada poderá acompanhar o status no AppMinhaVero no menu de suporte

Vou viajar tem problema deixar meu roteador desligado? Não se preocupe, na verdade isso é o mais recomendado. Assim, você protege a integridade do equipamento. Por que reiniciar o roteador semanalmente é uma boa prática? Reiniciar o roteador uma vez por semana ajuda a manter a conexão estável e de qualidade. Esse processo limpa a memória, encerra conexões inativas e resolve pequenos problemas de desempenho, garantindo uma experiência de navegação mais fluida.

Se aumentar a velocidade, aumenta o alcance do wi-fi? A cobertura do Wi-Fi depende mais do posicionamento do roteador e das barreiras físicas ao seu redor do que da velocidade da conexão. Vários fatores podem influenciar a propagação do sinal, incluindo: Barreiras físicas: Paredes, janelas e portas, especialmente se forem muito espessas, podem bloquear ou enfraquecer o sinal. Além disso, espelhos podem causar interferência ao refletir grande parte do sinal. Interferência: Dispositivos eletrônicos, como micro-ondas e telefones sem fio, podem interferir no sinal Wi-Fi, especialmente nas bandas de 2,4 GHz, que são mais suscetíveis a esses tipos de distúrbios. Tipo de antena: Roteadores equipados com antenas de maior alcance ou tecnologia Mesh tendem a oferecer melhor cobertura em áreas amplas, distribuindo o sinal de forma mais eficiente.

Quando usar a rede 2.4 e a 5.8? Quando estiver perto do roteador, prefira a rede 5GHz para mais velocidade e estabilidade. Ao se afastar, use a rede 2.4GHz, que oferece maior alcance, apesar da velocidade reduzida.

Qual é a velocidade do meu contrato? Você pode consultar a velocidade do seu plano no nosso aplicativo.

Posso suspender temporariamente a minha internet? Sim, é possível suspender o serviço temporariamente por no mínimo 30 e no máximo 120 dias, sendo elegível uma vez por ano.

Porque que nao chega a velocidade total na rede wifi? A rede Wi-Fi pode sofrer interferências de diversos fatores externos, como outros dispositivos que emitem radiofrequência (telefones sem fio, GPS, aparelhos Bluetooth, e roteadores), além das especificações dos equipamentos conectados à rede (como celulares e tablets).

Por que acontecem interferências e lentidão via wifi? Dependendo da estrutura da sua casa, interferências de roteadores vizinhos podem ocorrer, já que o Wi-Fi usa canais de frequência que qualquer roteador pode acessar. Se dois roteadores próximos usarem o mesmo canal, isso pode causar lentidão na conexão.

Por que a luz LOS está acesa? O que significa essa luz vermelha no equipamento da fibra? LOS (Loss of Signal) significa perda de sinal. Esse termo é comum em redes de telecomunicações para indicar que o dispositivo perdeu a conexão com a fonte do sinal, como um roteador ou uma torre de celular.

O que são serviços digitais? Os planos da Vero incluem uma variedade de benefícios já inclusos no pacote de internet. Entre eles, você encontra serviços de streaming como Globoplay, Telecine, Vero Vídeo, HBO Max, Disney+, Paramount+, Vero Vídeo e Premiere, além de canais ao vivo disponíveis também. Educação também tem por aqui, como por exemplo Kiddle Pass, Pequenos Leitores, e o Estuda+, com esses serviços crianças e adultos desenvolvem suas habilidades com objetivos específicos. Se você deseja acessar conteúdos de TV, mas não possui uma Smart TV ou tem uma com sistema desatualizado, oferecemos também o Roku em nossos planos. O Roku permite acessar serviços de streaming (filmes, séries, programas de TV, esportes, músicas, etc.) em qualquer televisão, dando a liberdade de assistir quando e como quiser.

O que é rede 5G e qual a diferença com a rede tradicional ? A rede 5GHz é uma tecnologia Wi-Fi que oferece altas velocidades de transmissão de dados devido à sua frequência mais alta, em comparação com a rede convencional de 2.4GHz. Embora a 2.4GHz cubra uma área maior, sua velocidade é inferior. Em contrapartida, a 5GHz proporciona velocidades mais rápidas, mas em uma área menor. Obs: É necessário que seu equipamento(celular,computador, entre outros) seja compátivel com a rede 5Ghz.(Padrão Wi-Fi 802.11ac)

Meu celular/computador não reconhecem a rede 5G, porque isso acontece? Para acessar a rede 5GHz, seus dispositivos precisam ter essa funcionalidade (Padrão Wi-Fi 802.11ac). Mesmo entre os modelos mais novos, alguns ainda não são compatíveis. Consulte o fabricante ou o manual de instruções para verificar.

Como faço para aumentar o alcance do meu wi-fi O sinal Wi-Fi pode sofrer oscilações devido à localização do roteador e a barreiras físicas, como as paredes da sua casa. Para melhorar a cobertura, em alguns casos, recomendamos a instalação de repetidores, que estão disponíveis conforme seu plano. Consulte nosso site para ver as opções de planos disponíveis.

Fiz o teste por cabo e a velocidade não está atingindo aquela que eu contratei, porque? Para alcançar velocidades superiores a 100 Mbps, certifique-se de que seus dispositivos (placa de rede, celular, notebook, cabo, etc.) sejam compatíveis e estejam em boas condições de uso.

Minha internet não está funcionando. O que pode ser? Passos para Verificação Antes de Contatar a Vero: Verifique suas faturas: Certifique-se de que estão pagas em dia, pois atrasos podem suspender a conexão. Você pode solicitar a reabilitação provisória pelo aplicativo Minha Vero enquanto o banco processa o pagamento (em até 48 horas). Verifique as conexões dos cabos: Certifique-se de que os cabos estão corretamente conectados ao roteador. Reinicie os equipamentos: Desligue os equipamentos, aguarde 20 segundos e ligue novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte da Vero.

Como faço pra reiniciar a minha internet? Desligue os equipamentos da tomada, aguarde 20 segundos e depois ligue-os novamente para reiniciar a conexão.

Esqueci ou não sei a senha do Minha Vero. Como faço? Se você não se lembra da sua senha do Minha Vero, clique em "Não tenho minha senha" na tela de login para iniciar o processo de recuperação.

Como faço para acessar o Minha Vero pelo site? Para acessar o Minha Vero, visite www.verointernet.com.br e clique no link "Já sou Cliente" e "fazer Loging" no canto superior direito. Use seu CPF como login. Se não lembrar a sua senha, clique em "Esqueci minha senha" na tela de login para iniciar o processo de recuperação.

Como faço para acessar o aplicativo Minha Vero? Você pode fazer o download e instalar o aplicativo na loja do seu smartphone (Aplle Store para iOS ou Google Play para Android).

Pra que serve o aplicativo ou área do site chamados de Minha Vero? O Minha Vero foi desenvolvido com muito carinho para você, nosso cliente. Nele, você pode acessar diversos serviços e fazer consultas ou atualizações no seu cadastro de forma rápida e prática. Serviços disponíveis: Segunda via de fatura e código de barras para pagamento. Pagamento (Pix e cartão crédito/débito) Religamento em confiança após pagamento de fatura em atraso. Notificações de falhas de rede na sua região. Visita técnica.

Qual é o plano de celular oferecido? Oferecemos um plano móvel com 20GB de internet, ligações ilimitadas, SMS e o serviço Me Poupe, por R$ 40.

Em quais canais posso encontrar e adquirir o produto? Você pode adquirir o plano nos nossos canais próprios (televendas, lojas físicas e canais digitais) ou por meio de parceiros autorizados.

Posso contratar o plano de celular sem a Banda Larga? No momento os planos de celular são comercializados como serviço adicional (combo) nos planos de internet da Vero

Quantos SMS estão incluídos no plano? O plano inclui o envio de até 31 SMS por dia.

Como recebo meu chip? Se comprado via televendas ou parceiros, o chip será enviado pelos Correios e você receberá em até 4 dias úteis em casa. Se comprado em loja, você recebe o chip na hora.

Posso escolher meu número de telefone? Sim, durante a ativação do chip, você poderá escolher entre 3 opções de números.

Existe custo para o chip? Atualmente, o chip não tem custo adicional.

O que é o ICCID e o IMSI? ICCID: É o número de identificação do cartão SIM, impresso no chip. IMSI: É o número que identifica sua linha, usado pela operadora e Anatel.

O plano oferece suporte para eSIM? No momento, o eSIM não está disponível, mas essa funcionalidade está em desenvolvimento.

O que acontece quando a franquia de dados acaba? Sua navegação será bloqueada. Você pode ligar para o 0800 para adquirir um pacote adicional de dados.

Como acompanho sobre o consumo de dados? Você receberá um SMS quando atingir 80% e 100% do uso da sua franquia. Também é possível verificar o consumo no app Minha Vero.

Como posso ativar meu chip? Se o chip foi entregue pelos Correios, a ativação pode ser feita pelo atendimento ou pelo app Minha Vero. Se adquirido em loja, o chip já sai ativado.

Quanto tempo demora para começar a usar o chip após ativação? A ativação é imediata, mas pode levar até 1 hora para estar plenamente funcional. Em alguns casos, pode ser necessário configurar a APN manualmente.

Como faço a portabilidade do meu número para Vero? Você pode solicitar a portabilidade no momento da compra ou depois, ligando para a central de atendimento.

Quais são as etapas da portabilidade? Você receberá um SMS da Anatel no chip da sua operadora atual. Necessário responder ao SMS em até 24 horas. A portabilidade será concluída em até 72 horas úteis caso seus dados estejam corretos.

O que faço se a portabilidade não for concluída? Você receberá um email com o código de rastreio de seu chip ou pode solicitar o codigo de rastreio de seu chip por nossa central de atendimento

Quanto tempo leva para a portabilidade ser concluída? O processo de portabilidade leva exatamente 72 horas úteis.

Posso comprar mais de um chip? Sim, você pode adquirir até 5 chips por contrato (dependendo do sistema utilizado).

Como será a cobrança? Você receberá um boleto único com o valor do plano de celular e da Banda Larga, se houver.

Qual o telefone de atendimento para clientes móveis? Nosso atendimento 24 horas 7 dias por semana é através do número 10385

Como rastrear o chip? Você pode rastrear o chip pelo PowerApps usando o número do objeto ou o nome do cliente.

O que fazer se não conseguir fazer ou receber chamadas? Entre em contato com nossa central de atendimento no telefone 10385

Posso cancelar a Banda Larga e manter o plano de celular? Sim, mas você será direcionado para o time de retenção para concluir o processo.

O que fazer se o chip for roubado ou danificado? Vá até uma de nossas lojas para realizar a troca do chip. O custo é de R$ 15 por unidade.

O Cliente pode ter Móvel + Chips e Avulso? Não. O cliente tem que optar por uma modalidade.

O Cliente que já possui Móvel avulso pode migrar para + Chips? Ainda não. Mas pode comprar outros planos da modalidade Avulso.

É possível comprar diferentes franquias na modalidade Avulso? Sim. O cliente pode comprar até 5 linhas combinando como quiser.

Quanto tempo dura a promoção do + Chips? De set a Dez, o chip adicional custará 12 reais e cada dependente terá a mesma franquia do titular

Qual o SVA que vem em todas as modalidade da Móvel? Clube Me Poupe!

O processo de ativação do chip continua o mesmo? Sim. Basta ligar no 10385 e ativar na URA ou no APP Minha Vero

É possível cancelar o Titular e manter os Dependentes? Não, se cancelar o Titular cancela todos os chips do contrato

É possível a troca de titularidade do contrato? Ainda não. Mas é possível trocar as linhas Dependentes por Titular

No período promocional os chips consumirão do mesmo pacote? Não. A Vero vai dar a mesma franquia do pacote para todos os chips

Cliente do + Chips no lançamento vai ganhar Gigas? Sim, Por exemplo o + Chips de 20giga com 2 chips Dependentes, o cliente vai receber 20giga em cada um dos 3 chips (60giga no total)

Como faço para ter acesso ao Kiddle Pass? É uma plataforma de entretenimento educacional para crianças da América Latina. Em um ambiente 100% seguro e humanizado possibilitamos que crianças desenvolvam habilidades e competências do futuro, complementares a escola, de forma lúdica e interativa. Na Kiddle, a tecnologia é utilizada para levar para dentro das casas e rotinas das famílias uma relação saudável e construtiva com o ambiente digital, expandindo o acesso à educação de qualidade. Caso seu plano Vero possua o serviço Kiddle Pass, entenda como acessar: 1. Você receberá um e-mail de boas-vindas para acessar a página de configuração do produto; 2. Através do site ou app Minha Vero, você consegue acessar os serviços que estão disponíveis em seu contrato; 3. Clique na chave configurar, e em alguns instantes receberá um e-mail de confirmação do produto. 4. Baixe o app Kiddle Pass e clique em Cadastre-se. 5. Insira as informações cadastradas no momento da assinatura do plano. 6. Você receberá um código no seu WhatsApp para verificação. 7. Pronto! Conclua o cadastro e utilize o Kiddle Pass.



Como faço para ter acesso ao Pequenos Leitores? Aplicativo dedicado a entrega de livros infantis, sendo 1 por mês com títulos de posse definitiva. Dos clássicos que atravessaram séculos encantando gerações, a autores nacionais premiados, novos autores, histórias que viraram desenho animado. 1. Você receberá um e-mail de boas-vindas para acessar a página de configuração do produto; 2. Através do site ou app Minha Vero, você consegue acessar os serviços que estão disponíveis em seu contrato; 3. Após acessar a página de configuração do produto, preencha com os dados solicitados do titular, e finalize o cadastro; 4. Baixe o app Pequenos Leitores, e entre com os dados cadastrados no momento da configuração; 5. Pronto! Seu serviço já vai estar disponível para aproveitar.



